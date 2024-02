Volkswagen Golf GTi MT Ultimate: l'ultima versione col cambio manuale

Volkswagen Italia annuncia l'arrivo della Golf GTI MT Ultimate, una serie limitata esclusiva che segna l'addio al cambio manuale dell'iconica Golf GTI. Riservata al mercato italiano, questa edizione speciale conterà solo 110 esemplari disponibili, un numero che omaggia gli storici 110 CV della Golf GTI originale.

La Golf GTI MT Ultimate offrirà un'estetica tipica delle prime generazioni di Golf GTI, con strisce a contrasto sulle fiancate e un logo dedicato sul montante porta. Inoltre, ogni esemplare è dotato di una targhetta commemorativa all'interno, che sottolinea la sua esclusività. Vi abbiamo anche mostrato le immagini della prossima Golf R che arriverà in estate.

Questa serie limitata, con la sua produzione (ricordiamo) dedicata al mercato italiano, rappresenta un tributo alla storia unica della Golf GTI e ai numerosi appassionati che hanno guidato e amato questo modello iconico per quasi cinque decenni. Offerta in tre colori - rosso, bianco o nero - la Golf GTI MT Ultimate presenta cerchi in lega da 19 pollici bicolore o neri, richiamando lo stile dell'originale.

La dotazione esclusiva della Golf GTI MT Ultimate includerà i nuivi fari IQ.Light a LED Matrix con Dynamic Light Assist, fendinebbia anteriori a LED con design a X e funzione cornering, videocamera per retromarcia Rear View, Mirror Pack con assistente al cambio di corsia Side Assist Plus e Rear Traffic Alert, sospensioni adattive Adaptive Chassis Control DCC, sistema audio Harman Kardon e apertura/chiusura senza chiavi Keyless Entry con antifurto plus.

Sotto il cofano, la Golf GTI MT Ultimate sarà alimentata dal potente motore TSI EA888 evo4 a iniezione diretta, un turbo quattro cilindri da 1.984 litri e in grado di sviluppare 245 CV e una coppia massima di 370 Nm. Questo permette alla vettura di raggiungere una velocità massima di 250 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi.

Questa serie limitata segna inoltre l'addio al cambio manuale sulla Golf GTI, ma anche la chiusura dell'ordinabilità per l'attuale gamma Golf in Italia. L'arrivo della nuova Golf, in occasione del suo cinquantesimo anniversario, promette un'esperienza di guida ancora più avanzata, con tecnologie innovative e un design rinnovato. Il prezzo di listino per questa serie limitata è fissato a 52.950 Euro, con consegne previste durante la primavera.

Manca ancora un bel po' all'arrivo di della Golf 9, che sarà la prima della gamma ad essere completamente elettrica. La domanda però è: Golf sostituirà la id.3 in futuro? Effettivamente, guardandole da vicino, una volta elettrificata la gamma sarebbero quasi gemelle sotto certi punti di vista.