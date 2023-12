Volkswagen Golf GTI elettrica: il designer VW 'svela' il frontale su Instagram

La celebre Volkswagen Golf GTI si prepara ad abbracciare la transizione ecologica con una versione elettrica. Andreas Mindt, responsabile del design di Volkswagen, ha anticipato questo futuro cambiamento attraverso un post sul suo profilo Instagram.

Nel post, egli ha condiviso uno schizzo del frontale della Golf GTI elettrica accanto al modello originale della sportiva tedesca. La didascalia che accompagna il bozzetto svela i piani ambiziosi: "La Golf GTI è stata presentata per la prima volta al Salone dell’Automobile di Francoforte del 1975 con una produzione di 5.000 unità. Ad oggi, ne abbiamo vendute più di 2,8 milioni. Nel 2026 introdurremo una versione elettrica di questo modello iconico".



Il disegno condiviso da Mindt è un riferimento al concept Volkswagen ID. GTI, presentata al recente Salone di Monaco, anche se questa vettura offre una prospettiva più ravvicinata della futura compatta elettrica ID.2.



In sintonia con la tradizione avviata dalla nuova generazione della compatta tedesca, la Volkswagen Golf 9, la GTI intraprenderà il suo prossimo capitolo attraverso un atteso restyling nell'anno a venire, per poi rivelarsi in una versione completamente elettrica nel 2028.



Prima dell'arrivo della Golf GTI totalmente elettrica nel 2028, è previsto un restyling nel 2024. Questo aggiornamento, che precede la nona generazione, porterà diverse novità, tra cui miglioramenti alla fanaleria, al sistema d’infotainment e ai livelli di potenza delle attuali motorizzazioni termiche.