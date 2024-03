La Volkswagen Golf Gti 2025 con componenti Lamborghini e Porsche: meglio o peggio?

Tralasciando la mid-gen della prossima Volkswagen Golf, ovvero quella denominata MK 8.5, secondo quanto riportato dallo stesso Thomas Shaffer, CEO del gruppo Volkswagen, la prossima evoluzione della Golf si orienterà esclusivamente verso la propulsione elettrica.

Questo nuovo modello compatto, che sostituirà la iD.3, si configurerà come una scelta più razionale, evitando sovrapposizioni di prodotti di dimensioni simili e preservando l'integrità dei marchi GTI e R. L'ultimissima Golf con motore a combustione interna verrà commemorato con un'edizione speciale degna di nota.

Recentemente, l'utente @thesketchmonkey ha condiviso su Instagram una nuova interpretazione della futura Volkswagen Golf GTI del 2025, combinando elementi provenienti da altri modelli del gruppo Volkswagen. Il paraurti anteriore, ad esempio, proviene dalla Lamborghini Huracan STO, mentre i fari sono stati ripresi dall'Audi RS 5, e le minigonne laterali dalla RS 6 Avant GT. Le ruote, infine, sono state sostituite con modelli di dimensioni maggiori e di nuovo design.

Queste modifiche, sebbene virtuali, si integrano sorprendentemente bene con lo stile della Golf GTI, aggiungendo un tocco unico e distintivo al suo carattere sportivo. Tuttavia, alcune scelte di design potrebbero non essere del tutto convincenti, come l'adozione del paraurti anteriore di una supercar con motore V10 in un'auto di segmento completamente diverso.

Dal punto di vista della potenza, la Golf GTI del 2025 potrebbe non necessitare di ulteriori incrementi, essendo già dotata di un motore a quattro cilindri turbocompresso da 2,0 litri in grado di produrre 261 CV. Ci si aspetta però un lieve aumento di prezzo rispetto al modello precedente. La Golf GTI del 2025, insieme alla Golf R a trazione integrale, dovrebbe arrivare nei concessionari entro la fine dell'anno negli Stati Uniti.

Malgrado tutto, ricordiamo che il futuro della Volkswagen Golf sarà comunque elettrico, con l'intenzione del marchio di sviluppare anche una variante GTI. Il concept ID.GTI, presentato nel settembre 2023, e dal quale la prossima Golf elettrica prenderà ispirazione, promette un motore ad alte prestazioni con trazione anteriore. All'interno, si prevedono schermi avanzati e una capacità di omologazione per 5 passeggeri.