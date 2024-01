La Volkswagen Golf elettrica sostituirà la ID.3? Volkswagen: 'Non c'è spazio per entrambe'

Nelle ultime settimane si è parlato sempre più spesso di una nuova Volkswagen Golf elettrica, in molti però si sono chiesti: il modello non andrebbe a pestare i piedi alla ID.3? Ebbene, per la prima volta Volkswagen ha fatto intendere che la Golf elettrica potrebbe sostituire la ID.3.

Che in casa Volkswagen ci si stia preparando a grandi cambiamenti è risaputo da tempo. Il marchio di Wolfsburg non è contento delle prestazioni commerciali della famiglia ID, o meglio: prima del debutto pensava di ottenere numeri ancora migliori. A metà 2023 infatti sono arrivati i primi “segni di pentimento”, con Volkswagen che tra le righe ha ammesso che il design audace e futuristico delle vetture ID forse non ha funzionato a dovere. Per questo motivo la casa ha auspicato un ritorno alla tradizione, con auto elettriche e termiche dallo stesso design in casa VW.

Già con la nuova ID.2 il brand non ha fatto altro che sottolineare le sue somiglianze con la Polo, mentre ora veniamo a sapere che la Volkswagen Golf elettrica di nuova generazione potrebbe di fatto sostituire la ID.3. A dirlo è stato Kai Grünitz, responsabile dello sviluppo tecnico presso la compagnia tedesca, nel corso di un’intervista a Top Gear: “Non c’è abbastanza spazio per due o tre modelli dedicati alla stessa clientela. Abbiamo iniziato a lavorare su una Golf totalmente elettrica, abbiamo un’idea concreta di come sarà, ma vedremo come si evolverà il mercato”.

Parlando del best seller tedesco, la nuova Volkswagen Golf 2024 è stata appena presentata. Parliamo di una “ottava generazione e mezza”, l’ultima con motorizzazioni termiche, la nona generazione del 2028 sarà infatti 100% elettrica. Certo non dobbiamo aspettarci uno switch immediato, la ID.3 non uscirà di scena appena la Golf elettrica verrà messa in commercio: ci sarà un periodo in cui Volkswagen venderà entrambi i modelli, capite bene però che sul lungo periodo la ID.3 avrà sicuramente la peggio.