La Golf è destinata a morire a causa dell'elettrico? Risponde Volkswagen

A causa della gamma ID. la Volkswagen Golf è destinata a morire? Decisamente no, al contrario è pronta a passare all’elettrico! I fan dell’hatchback possono dormire sonni tranquilli, il brand Golf è salvo, infatti verrà traghettato nell’era elettrica. La ID.3 non diventerà la sua sostituta, al contrario le due auto vivranno assieme.

Ma riavvolgiamo per un attimo il tempo, due anni fa Volkswagen ha sospeso la produzione della e-Golf per prepararsi al meglio alle nuove sfide dell’elettrico. Difatti la e-Golf era , come successo anche con molti altri costruttori, un primo esperimento elettrico datato 2015: il telaio della vettura era di “vecchia” concezione e veniva solo rivisto in alcuni punti per poter alloggiare il motore elettrico e le batterie. Neppure l’estetica cambiava. Nel frattempo la ID.3 è uscita sul mercato, la e-Golf è decaduta e la Golf standard si è rinnovata con l'ottava generazione.

Tornando al nome, in una recente intervista con Autocar Hein Schafer, Senior Vice President e Product Marketing & Strategy di Volkswagen, ha dichiarato che "Golf" non verrà abbandonato, così come la sua versione sportiva GTI.

Come fatto da altri produttori, Volkwagen sta convertendo la sua line-up produttiva all’elettrico e come prima cosa ha creato il brand “ID.” separato dalle sue linee tradizionali. Questo però non significa che in un futuro non potremo vedere una “ID. Golf”. C'è però tempo per la transizione, attualmente la linea Golf dovrebbe perdere i suoi motori termici nel 2027, quando effettivamente l’idea di una ID. Golf non sarà più vista come una minaccia.

E voi, siete tra i possessori di una Golf? Comprereste una versione completamente elettrificata? Fatecelo sapere nei commenti!