La nuova Volkswagen Golf 9 è l'ID 2? Data d'uscita, prezzi e prima immagine

Arrivano importanti indiscrezioni in merito alla Volkswagen Golf 9, il prossimo modello dell'amata hatchback tedesca, che sarà solo elettrica e debutterà sul mercato a partire dal 2025. Secondo i colleghi di Autocar la nuova Golf potrebbe essere il concept ID 2.

Si tratta della vettura che sarà costruita sulla piattaforma MEB-Plus con batterie dotate di nuove celle prismatiche LFP (litio e ferro fosfato) e velocità di ricarica fino a 200kW. Nulla è ovviamente ufficiale, sia chiaro, ma stando a quanto raccolto dal noto magazine inglese, pare che sarebbero stati messi sul piatto diversi nomi per la ID 2, fra cui ID Golf.

A tale nomenclatura tra l'altro alludeva il CEO di Volkswagen Thomas Schäfer, che uscendo allo scoperto lo scorso ottobre aveva dichiarato: “Il nome Golf ha un valore enorme, quando lo si nomina le persone capiscono perfettamente di cosa stiamo parlando. Quindi cambiare il nome in qualcosa di completamente diverso non ha senso”. Inizialmente si pensava che il nome Golf potesse essere associato all'ID 3, ma alcune fonti hanno riferito ad Autocar che “la nuova Volkswagen Golf sarà un'auto delle dimensioni della ID 2”.

Il concept tedesco era stato presentato inizialmente come una monovolume in occasione del Motor Show di Monaco del 2020 ma l'accoglienza da parte della critica e del pubblico era stata tiepida di conseguenza si è deciso di rivedere la stessa sotto la guida del nuovo capo design Andreas Mente. Questi aveva sostituito lo scorso 20 gennaio Kaban dopo che il CEO del brand non apprezzava i suoi concept, sollevandolo così dal suo incarico.

Autocar ha pubblicato anche il primo ipotetico render di quella che potrebbe essere la nuova Golf 9, sbilanciandosi anche nel prezzo: 22.500 euro. Prima di congedarci vi ricordiamo che al momento siamo ancora nel campo delle ipotesi e nulla di certo ne ufficiale è stato per ora svelato: nei prossimi mesi scopriremo senza dubbio informazioni più dettagliate. E' certo invece che nel 2024 arriverà l'ultima Golf con motore termico prima di lasciare posto al nuovo corso.