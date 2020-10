La Volkswagen Golf 8 Variant sta arrivando: al via gli ordini

Arriva anche per l'Italia il via agli ordini della Volkswagen Golf 8 Variant, l'attesa station wagon arriverà nelle concessionarie entro fine anno. L'auto è basata sulla nuova Golf 8 hatchback e si presenta più spaziosa ed aggressiva rispetto alla scorsa generazione.

Chi acquista una station wagon cerca comodità e capacità di carico. La Golf 8 Variant ha un passo di 2.680 mm, sono 61 mm in più rispetto alla berlina e 50 mm in più rispetto alla Golf 7 Variant. Lo spazio extra è stato investito per donare maggiore comodità agli occupanti posteriori, che ora hanno 48 mm in più di spazio per le gambe. L'ampio bagagliaio ha una capacità di carico di 611 litri (che salgono a 1.642 abbattendo i sedili posteriori).

La Golf 8 Variant è dotata di tecnologia mild hybrid a 48 V eTSI. Al lancio ne beneficerà soltanto una versione a benzina, la 1.0 eTSI EVO da 110 CV che, ovviamente, sarà affiancata in futuro da altre motorizzazioni benzina. Volkswagen non dimentica il gasolio, la nuova Variant è disponibile anche con un motore Turbodiesel 2.0 TDI SCR in due livelli di potenza: 115 e 150 CV. Tranne la diesel da 115 CV, dotata di cambio manuale a 6 marce, tutte le Golf 8 Variant sono dotate di cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti.

Tre le motorizzazioni e tre gli allestimenti: Life, Style e R-Line. Ricco l'equipaggiamento della Life, entry level, con cerchi in lega da 16 pollici, fari a LED, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e decine di sistemi ADAS. La Style offre ancora più, come ad esempio i cerchi da 17 pollici, il climatizzatore a tre zone e il sedile guidatore a 14 vie. Dinamica e sportiva la R-Line, che ricalca lo stile delle vetture "R" di VW: assetto ribassato, cerchi da 17 pollici Valencia, paraurti sportivi, minigonne laterali e diffusore posteriore.

Il listino prezzi della Volkswagen Golf 8 Variant parte da 29.750 euro, cifra con la quale potete ordinare la 1.0 eTSI EVO in allestimento Life. Se cercate spazio e comodità e siete interessati alle nuove forme di mobilità un'alternativa è il crossover elettrico Volkswagen ID.4, a patto di spendere di più.