Volkswagen Golf 8 GTI avvistata per la prima volta 'senza veli'

Volkswagen ha già rivelato l'ottava generazione di Golf durante il mese appena passato, e la versione GTI non tarderà quindi a mostrarsi. Pochi mesi fa era già stata avvistata al Nürburgring, ma era particolarmente camuffata. Questa volta invece siamo in grado di vederla molto meglio.

Le foto che trovate in fondo alla notizia sono state scattate nel bel mezzo della neve del Circolo Polare Artico, e ringraziamo Motor1 per averle catturate. Da quello che possiamo vedere anche la GTI, come la versione standard, apporta un'evoluzione al design attuale. Le forme strizzano l'occhio alla sportività in più punti della carrozzeria, come i fari LED frontali, la griglia di ventilazione anteriore e i passaruote sporgenti.

Proprio come le GTI precedenti anche questa ha ricevuto parti originali, quali i ridisegnati paraurti anteriori e posteriori, cerchi più sportivi, pneumatici migliori, prese d'aria più larghe e una doppia marmitta. La vettura tra le altre cose giungerà sul mercato soltanto nella versione a cinque porte.

Per quanto concerne la motorizzazione troviamo a bordo un aggiornamento del motore da 2,0 litri sovralimentato già presente sulla GTI VII, ma aggiornato e migliorato. I tagli saranno due, il primo consentirà l'erogazione di 255 cavalli, mentre il secondo scaricherà sull'asfalto 295 cavalli. Quest'ultimo è disponibile solo nel caso in cui optiate per la GTI TCR, che rimpiazzerà la GTI Performance. In ogni caso riceverete un cambio a sei marce se preferite quello manuale, altrimenti un sette rapporti a doppia frizione.

Come detto in precedenza bisognerà aspettare il 2020 per poterla acquistare, ma nel frattempo la casa automobilistica tedesca è decisa nel buttarsi sull'elettrificazione. Lo dimostra ampliando la gamma di auto elettriche e annunciando investimenti nel settore EV per 60 miliardi di euro.