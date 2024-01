La nuova Volkswagen Golf 2024 svelata in anteprima attraverso una nuova immagine

Il 2024 ci porterà una nuova Volkswagen Golf, ma come sarà esattamente la generazione in arrivo? È ancora presto per dirlo, il marchio tedesco non ha ancora rilasciato niente in via ufficiale, ora però sul web è apparsa un’immagine della vettura catturata da - presumibilmente - una schermata dell’infotainment.

Le auto di nuova generazione appaiono spesso su schermate informative dei loro sistemi operativi di bordo e anche la Golf 2024 sembra abbia la sua immagine all’interno della schermata di riepilogo informazioni (consumi, tempo di viaggio ecc). Anche se non sarà completamente nuova, dunque non una Golf 9, dobbiamo in ogni caso aspettarci una “Golf 8,5” con qualche succosa novità.

All’esterno i cambiamenti sostanziali hanno riguardato soprattutto la parte inferiore della griglia, prese dell’aria ridisegnate e nuovi fari. La nuova Golf avrà a bordo anche ChatGPT.

La nuova Volkswagen Golf 2024 sarà molto probabilmente disponibile al pre-ordine già a partire dalla prossima primavera, a quattro anni di distanza dall’arrivo del modello attuale nelle concessionarie. Nonostante il lancio della famiglia elettrica ID, la Golf rimane per Volkswagen un modello chiave, che nel corso della sua storia ha venduto 37 milioni di esemplari in tutto il mondo - diventando di fatto il più grande best seller di Wolfsburg. Certo questa ottava generazione “e mezza” potrebbe essere l’ultima prima della nona generazione totalmente elettrica, con gli appassionati che dovrebbero contare anche su una variante GTI già presentata - camuffata - al CES 2024 di Las Vegas. Ora non resta che attendere altre informazioni ufficiali.