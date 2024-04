Volkswagen Golf 2024, clamoroso prezzo di lancio in Spagna: cosa succederà in Italia?

Lo scorso mese di gennaio Volkswagen ha presentato ufficialmente la nuova Golf 2024, restyling di un modello storico che lo scorso 29 marzo ha spento 50 candeline. Non sappiamo ancora quanto costerà in Italia la variante aggiornata, il listino spagnolo però fa venire voglia di partire subito verso il concessionario più vicino al confine...

Il Centro Media di Volkswagen Spagna ha fatto sapere che la nuova Golf con motore 1.5 TSI da 85 kW/115 CV è disponibile nel Paese a partire da 25.480 euro, in allestimento MÀS (che dovrebbe essere il nostro Edition Plus, che fa risparmiare fino a 5.800 euro) da 27.960 euro con un pacchetto di contenuti alquanto ricco. Che sembrano clamorosamente inferiori ai nostri, in Italia infatti una Golf 8 parte ancora da 29.600 euro, c’è però un motivo...

L’offerta è valida con il pacchetto MyWay, un contratto della durata di 5 anni che offre un chilometraggio flessibile da 10.000 km l’anno. A fine contratto l’utente può cambiare l’auto rinnovando il contratto, restituirla oppure tenerla, pagando il valore minimo garantito. Non si tratta di un noleggio poiché manutenzione e assicurazione sono a carico del cliente, a meno di non pagare un extra opzionale.

Guardando al listino ufficiale, nuova Golf 2024 1.5 TSI 115 CV parte da 27.850 euro in Spagna, dunque abbiamo comunque una cifra inferiore a quella base italiana (di 29.600 euro, relativa tra l’altro alla Golf 8 con motore 1.0 110 CV, speriamo dunque che Volkswagen ritocchi i prezzi verso il basso anche da noi con la nuova edizione). Per dovere di cronaca, nuova Golf è offerta - sempre in Spagna - con motore 1.5 eTSI 115 CV DSG-7 a partire da 29.560 euro, affiancata alle varianti del 50esimo Anniversario, a partire da 35.785.

A listino anche la versione Variant, con carrozzeria Station Wagon: in questo caso i prezzi partono da 29.130 euro per la versione termica e 30.975 euro per la ibrida. Al top della gamma la Variant Style 1.5 eTSI 150 CV DSG-7 a 38.210 euro, il modello più costoso del listino 2024 in Spagna tra quelli disponibili al lancio. Ora non ci resta che attendere i prezzi italiani.

