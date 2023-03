Volkswagen, GM e Ford tagliano i prezzi in Cina contro Tesla: e in Europa?

Uno degli argomenti chiave a cavallo tra il 2022 e il 2023 è diventato il notevole ribasso dei prezzi operato da Tesla su diversi modelli, per far impennare ancor più le vendite e per cercare di espandersi con più decisione nel mercato cinese, ma Volkswagen, Ford e GM non stanno ferme a guardare e abbassano i prezzi a loro volta.

Il mercato cinese è l’unico in cui Tesla non domina e anzi si ritrova ad inseguire, ma allo stesso tempo è anche il mercato più importante per l’auto in generale, specie se si parla di mobilità elettrica, dunque venendo a mancare lo strapotere della casa di Palo Alto anche gli altri competitor si sentono in dovere di provare a dire la loro così da ottenere una fetta della clientela cinese, e proprio per questo motivo ci sono pronti notevoli tagli al prezzo di listino stando a quanto riportato dal The Wall Street Journal.

Dopo aver venduto soltanto 84 unità della Mustang Mach-E in Cina nel mese di gennaio 2023, Ford avrebbe intenzione di tagliare il prezzo del suo SUV elettrico dell’equivalente di 6.000 dollari. GM segue la stessa linea, ma il taglio dei prezzi avverrà sulle vetture a motore termico mentre, contro ogni aspettativa (il CEO di Volkswagen aveva affermato che non avrebbe tagliato i prezzi dei suoi modelli), Volkswagen abbasserà il costo dei suoi modelli da un minimo di 2.200 dollari ad un massimo di 7.300 dollari.

Vedremo mosse simili anche in Europa? Difficile fare pronostici, anche perché gli equilibri del mercato nel vecchio continente sono ben diversi: ad esempio Ford ha specificato che non abbasserà il prezzo delle Mustang Mach-E in Europa, ma chiaramente non ci stupiremmo se alcune case decidessero di modificare la propria visione.