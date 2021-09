Le Volkswagen del futuro saranno come la ID. LIFE: il design sta evolvendo

Tra le vetture più interessanti presentate in occasione dell'IAA Mobility, che si è tenuto a Monaco di Baviera fino a pochi giorni fa, c'è sicuramente la stilosa Volkswagen ID. LIFE: l'elettrica compatta è carica di tecnologia e tiene basso il prezzo, ma non sono le sue uniche caratteristiche interessanti.

A quanto pare il design che porta con sé serve a indicare il futuro dell'estetica della gamma Volkswagen, che sembra essere indirizzato verso linee più nette ed elementi quasi stilizzati. Il boss del design della casa tedesca, Jozef Kaban, ha rivelato ai ragazzi di Autoblog che la scelta è assolutamente intenzionale:"Le autovetture odierne a livello tecnologico sono sempre connesse. Ricevono aggiornamenti over-the-air per restare aggiornate, quindi sarebbe un peccato se il design restasse com'è. Abbiamo voluto lavorare su questo elemento il più possibile."

Insomma, il suggerimento di un linguaggio estetico nuovo c'è e si vede:"Il linguaggio di design Volkswagen deve sempre muoversi per restare cristallizzato. Vogliamo che sia chiaro e autentico, e che utilizzi materiali reali. Non c'è alcun tipo di finzione, né la ricerca di un'estetica distinta. I terminali di scarico finti, il legno finto e così via. Vogliamo che le nostre macchine siano ben bilanciate."

Insomma, gli interior designer si impegneranno nel rendere quanto più trasparenti possibili le loro scelte evitando di simulare materiali non utilizzati, ma adesso non vediamo l'ora che la VW ID. LIFE si avvicini alla sua versione definitiva per raggiungere il mercato: un'auto elettrica con 400 chilometri di autonomia a soli 20.000 euro non si è ancora fatta vedere.



Nel frattempo la casa automobilistica di Wolfsburg si sta preparando al lancio di una berlina che vada a sfidare direttamente la Tesla Model 3. I fotografi di InsideEVs hanno infatti avvistato e immortalato un intrigante prototipo VW mentre era in fase di test sulle strade pubbliche.