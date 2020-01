Volkswagen: 'forse non vedremo mai un'auto completamente a guida autonoma'

Di auto completamente senza pilota se ne parla un po' meno ultimamente, nonostante sia stato uno dei topic più caldi del settore negli anni scorsi, specie quando emergevano le prime strategie dei brand interessati a costruire la guida autonoma. Passato l'hype iniziale, ora un po' tutti gli insider più importanti hanno scelto un approccio più cauto.

Insomma, se nel 2017 NVIDIA, uno dei principali attori di questo settore emergente, annunciava di ritenere che le auto senza pilota sarebbero arrivate sulle strade entro il 2021, ora sembra chiaro a tutti che una previsione di questo tipo sia semplicemente troppo naive.

Creare un'auto completamente a guida autonoma —quelle che sono classificate come Level 5— è un esercizio estremamente impegnativo, che porta con sé diverse sfide tutto fuorché banali.

L'ultimo a richiamare il pubblico alla cautela è il N.1 di Volkswagen Autonomy, che in queste ore ha spiegato di ritenere che forse, dopo tutto, un'auto a guida autonoma di Livello 5 non vedrà nemmeno mai la luce.

Già al CES di Las Vegas Alex Hitzinger, di Volkswagen Autonomy, aveva detto che secondo lui il limite verrà raggiunto con le auto autonome di Livello 4, quelle in grado di agire in autonomia nella maggior parte delle situazioni, salvo dover passare il controllo al guidatore in casi circoscritti.