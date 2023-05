Gruppo Volkswagen fiducioso: riuscirà a produrre auto EV da 25 mila euro senza perdite

Sotto l’ala del Gruppo Volkswagen ci sono diversi brand, e le scelte fatte negli ultimi tempi dovrebbero garantire un futuro roseo per il gruppo, specialmente guardando al futuro elettrificato. Volkswagen è stata una delle prime case a parlare di auto EV “economica”, ed è fiduciosa di poterla produrre senza andare in perdita, anzi guadagnandoci.

La conferma arriva dalle parole di Arno Anlitz, direttore finanziario del gruppo, che ai microfoni di Autocar ha specificato che “riusciranno a produrre auto elettriche con un prezzo di partenza di circa 25.000 euro senza perdere denaro”. Si fa chiaramente riferimento alla tanto chiacchierata vettura compatta che nascerà dalla Volkswagen ID. 2all concept mostrata di recente, ma non solo.

Nel Gruppo VW ogni brand ha un proprio piano d’azione, e anche Cupra e Skoda avranno una loro esponente in questo segmento, e questo aiuterà ulteriormente nei profitti. “Ora possiamo fare molto in termini di economie di scala", ha affermato Antlitz. “All'interno del nostro gruppo di marchi di volume, stiamo producendo quattro veicoli insieme a Cupra e Skoda. Quel volume ci aiuterà a ridurre i prezzi per essere competitivi e continuare a guadagnare”.

Infine, ricordiamo che a tutto questo va aggiunto un altro fattore, non meno importante, che riguarda le batterie: il Gruppo VW ha sviluppato un proprio pacco batterie e se lo produce “in casa” in uno stabilimento specifico a Valencia, in Spagna.