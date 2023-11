Volkswagen ferma di nuovo la produzione di auto elettriche ma non per le scarse vendite

La fabbrica di auto elettriche del Gruppo Volkswagen a Zwickau, in Germania, ha sospeso la produzione per alcuni dei suoi modelli basati sulla piattaforma MEB. Questo blocco produttivo è causato da problemi di approvvigionamento legati alla fornitura dei nuovi motori elettrici APP550 provenienti dallo stabilimento di Kassel.

Gli APP550 sono utilizzati in diversi modelli prodotti a Zwickau, tra cui la Volkswagen ID.4, la Volkswagen ID.5, l'Audi Q4 e-tron e l'Audi Q4 Sportback e-tron. Questa interruzione potrebbe coinvolgere più di 1.000 dipendenti su un totale di 8.000 presso lo stabilimento. I modelli come la Volkswagen ID.3 e la Cupra Born invece, che utilizzano il vecchio motore elettrico da 150 kW, non saranno coinvolti nella sospensione della produzione.

Per mitigare l'impatto della situazione, il Gruppo Volkswagen ha deciso di dirottare una quantità limitata di motori APP550 allo stabilimento di Emden. In questo modo si prevede che la produzione della Volkswagen ID.7 appena lanciata, e anch'essa basata sulla piattaforma MEB, non subirà interruzioni. L'azienda si impegna a risolvere questi problemi temporanei di approvvigionamento e a mantenere le operazioni produttive nel lungo periodo.

Il gruppo tedesco, inoltre, sta affrontando un calo drastico della domanda, soprattutto per quanto riguarda il mercato cinese. Per questa ragione Volkswagen ha dichiarato di non avere intenzione di potenziare la produzione di batterie e di non investire su nuovi impianti.