Volkswagen ferma la produzione di auto elettriche: mancano i pezzi dall'Ucraina

Dopo due terribili anni di pandemia, probabilmente l'ultima cosa di cui avevamo bisogno era un conflitto bellico nel cuore dell'Europa. La crisi fra Russia e Ucraina sta portando (e porterà) un sacco di strascichi diversi e anche l'industria automotive ne sta risentendo. Volkswagen ha dovuto ad esempio fermare la produzione di EV.

Ovviamente ci sono problemi ben più gravi dell'industria automotive, pensiamo ai civili ucraini sotto attacco da 6 giorni, a chi sta scappando dalle principali città, a quei bambini che hanno lasciato i loro padri a combattere. Esistono però anche effetti collaterali indiretti, da italiani potremmo ad esempio rimanere con scorte di gas non sufficienti poiché prendiamo dalla Russia il 40% del nostro fabbisogno, il prezzo del petrolio è alle stelle e potrebbero salire ancora... nel frattempo Volkswagen dovrà interrompere la produzione in due impianti tedeschi dopo l'attacco russo.

Verrà fermata la produzione dei veicoli elettrici a marchio Audi, Volkswagen e CUPRA con piattaforma MEB nelle fabbriche di Zwickau e Dresden (dunque anche la CUPRA Born finalista Car of the Year 2022), da mercoledì 2 marzo a venerdì 4 marzo (per ora, la situazione però potrebbe farsi più grave). Considerando che l'industria automotive è già piegata dalla crisi dei semiconduttori, con ritardi biblici nelle consegne, questa non è certo una buona notizia.

Ha detto Volkswagen: "La rete globale di fornitori del Gruppo Volkswagen comprende oltre 40.000 aziende, alcune delle quali si trovano nell'Ucraina occidentale. A causa dell'attuale conflitto con la Russia potrebbero esserci interruzioni nella catena di approvvigionamento". Non è tutto, poiché Volkswagen prende diversi pezzi anche da fabbriche russe: con le nuove sanzioni imposte dall'Europa in seguito all'attacco, il gruppo tedesco non importerà più prodotti dal Paese di Putin, bisognerà dunque trovare presto soluzioni alternative. Lo ripetiamo, al di là di questa ulteriore crisi dell'automotive, una guerra era l'ultima cosa di cui avevamo bisogno.