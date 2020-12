La Volkswagen e-Golf esce di produzione: il futuro elettrico è della ID.3

La rivoluzione elettrica di Volkswagen scuote anche l'attuale listino della casa. Quest'anno sono arrivati due modelli importantissimi: la ID.3, compatta ideata soprattutto per l'Europa, e la ID.4, un crossover globale progettato per più continenti. Entrambe sono basate sulla piattaforma MEB ed entrambe rimpiazzano la e-Golf.

La produzione della variante elettrica della compatta per eccellenza si è conclusa. La e-Golf è stata lanciata nel 2014 e prodotta negli stabilimenti di Wolfsburg e Dresda. Da allora sono stati costruiti 145.561 esemplari, con un significativo aumento di produzione negli ultimi anni: l'esemplare numero 100.000 è uscito dalla catena di montaggio nel novembre 2019. Cifre che rendono la e-Golf una delle elettriche più apprezzate in Europa, con vendite record in Norvegia e Germania.

Danny Auerswald, capo della fabbrica di Dresda ha voluto salutare così il modello: “La fine della e-Golf coincide con gli ultimi preparativi per l'ID.3. Tra poche settimane daremo il via al prossimo capitolo della Transparent Factory [così è battezzata la fabbrica VW a Dresda]. Dopo Zwickau, siamo la seconda fabbrica in Europa nella produzione di veicoli basati sulla piattaforma MEB.”

Nelle prossime settimane le linee di montaggio della e-Golf saranno sostituite con quelle della ID.3, la cui produzione a Dresda si avvierà a gennaio. Volkswagen ha affermato con orgoglio che più di 28.000 esemplari della nuova compatta elettrica sono stati consegnati ai clienti europei. Per concludere vi proponiamo la nostra prova della Volkswagen ID.3.