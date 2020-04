La Volkswagen e-Golf dopo 2 anni e 33.000 km: conviene prenderla usata?

Prima dell'annuncio della Nuova Volkswagen ID.3 e di tutta la famiglia ID elettrica, il marchio tedesco ha fatto altri esperimenti BEV come la e-up! (aggiornata a fine 2019) e la e-Golf, dalle cui "ceneri" è poi nata la ID.3. Jonmny Smith ne ha guidata una per oltre 33.000 km e questo è quello che pensa.

Il presentatore, esperto del mondo automotive, ha guidato una e-Golf negli ultimi due anni e per oltre 33.000 km, ora per lui è arrivato il momento di creare un video in cui racconta in dettaglio la sua esperienza, gioie e dolori di una vettura destinata a rimanere un delizioso esperimento, ma che in alcuni mercati è ancora perfettamente in vendita.

Partiamo dall'autonomia: essendo una sorta di progetto sperimentale, la e-Golf non è certo campionessa da questo punto di vista. Il computer di bordo indica 281 km a carica piena, Smith però ha affermato di non aver mai superato i 225 km, in estate e guidando in modo assennato.

Al di là di questo, nonostante la sua natura elettrica, si parla in ogni caso di una Golf: interni di alta qualità, grande comfort, molto spazio a disposizione ed estremamente silenziosa. Noi abbiamo semplificato ma il video dura ben 30 minuti, è forse la migliore risorsa nel caso in cui vogliate acquistare una e-Golf usata, date un'occhiata - sempre che non vogliate aspettare la ID.3.