Volkswagen, domanda Passat in calo: sospesa la produzione ad Emden

Volkswagen ha comunicato l'interruzione della produzione presso lo stabilimento di Emden per due giorni. Ciò avrà impatto sia sui veicoli a combustione interna che quelli elettrici. Tale decisione è stata presa a seguito del declino della richiesta per la Passat la cui ultima versione è disponibile da agosto.

La sospensione dell'attività produttiva è stata concordata dal comitato aziendale e la direzione dell'azienda. Per recuperare i turni persi, sono stati pianificati turni supplementari nei sabati della seconda metà dell'anno. Attualmente, lo stabilimento di Emden è responsabile della produzione della berlina elettrica Volkswagen ID.7, del SUV compatto elettrico ID.4 e dei modelli a motore a combustione come, appunto, la Passat, ma anche l'Arteon e l'Arteon Shooting Brake. La produzione della Passat sarà spostata nello stabilimento di Bratislava nelle prossime settimane, mentre la produzione dell'Arteon verrà gradualmente interrotta.

Per capirci qualcosa occorre fare una distinzione: esiste la Volkswagen Passat e la Volkswagen ID.7, dove la seconda sostituirà gradualmente la prima come variante elettrica anche se non è del tutto ufficiale. La Volkswagen Passat, giunta alla sua nona generazione, mantiene un approccio pragmatico e affidabile come vettura adatta a percorrere lunghe distanze e molto sfruttata anche per le flotte aziendali (forse, data la sua "classicità" è un po' venuta a noia?).

Attualmente la gamma di motori della Passat 2024 include un motore benzina 1.5 eTsi turbo mild hybrid da 150 CV, un benzina 2.0 Tsi turbo da 204 CV o 265 CV con trazione integrale 4Motion, e un diesel 2.0 Tdi da 193 CV. Tra le opzioni diesel ci sono anche motori da 2.0 litri con potenze di 122 CV o 150 CV a trazione anteriore. Tutte queste configurazioni sono equipaggiate con il cambio Dsg a 7 marce. La Passat offre anche due versioni plug-in eHybrid da 204 CV o 272 CV, entrambe abbinate a un motore elettrico e dotate di una batteria da 19,7 kWh che consente fino a 100 km di percorrenza in modalità completamente elettrica.