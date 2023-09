Volkswagen, dipendenti in festa: torna il currywurst, addio al cibo vegano

Felicità fra i dipendenti di casa Volkswagen: sono tornati dopo due anni di assenza i currywurst. Thomas Schafer, CEO del marchio, aveva subito messo in chiaro le cose un anno fa, una volta in carica: "Prendiamoci un currywurst!", le sue parole nel video di benvenuto.

Nel dettaglio si tratta del classico wurstel, tanto amato dai tedeschi accompagnato a crauti e birra, e che appunto aveva latitato dalla mensa di VW negli ultimi anni. Daniela Cavallo, capo del comitato aziendale, si era espressa in favore del ritorno della salsiccia durante una delle ultime riunioni aziendali: "È meglio portarsi a casa un pacchetto di currywurst e ketchup", aveva detto ai suoi dipendenti, con una neanche tanto velata critica al menù della mensa aziendale.

Alla fine le rimostranze sono state ascoltate e il popolare currywurst ha fatto il suo ritorno nella mensa del palazzo Volkswagen, che di recente ha lanciato il misterioso teaser Rabbit. Dallo scorso 7 agosto al primo piano del grattacelo esecutivo di Wolfsburg, dove ha sede la casa madre dell'azienda, sono offerti prodotti a base di carne e di pesce, compreso il currywurst, anche se non tutti i giorni.

La mensa, uno dei 30 ristoranti e chioschi presenti nell'area della fabbrica, aveva deciso di servire di recente solo cibo vegetariano e vegano, ma evidentemente il menù non stava bene agli uomini di Volkswagen, nonostante si trattasse ovviamente di un cibo ben più sano rispetto ai wurstel.

A inizio anno era stato realizzato un sondaggio fra i dipendenti che avevano espresso il desiderio di riavere la gustosa salsiccia, di conseguenza il ristorante ha deciso di accogliere il suggerimento.

Quando due anni fa il ristorante del grattacielo di Wolfsburg decise di convertirsi in locale vegano e vegetariano, la notizia fece decisamente scalpore in Germania, e l'ex cancelliere Gerhard Schroder commentò indignato su Linkedin: "Se fossi ancora nel consiglio di sorveglianza di VW , non sarebbe successo qualcosa del genere", con riferimento alla "barretta del potere dell'operaio specializzato".

I dipendenti di Volkswagen, che nella giornata di ieri ha presentato la nuova Passat SW, amano talmente tanto il currywurst al punto che possono anche riceverlo a casa.