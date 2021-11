Volkswagen denunciata da Greenpeace: non avrebbe rispettato i target sulle emissioni

L'attivista per l'ambiente Clara Mayer e i dirigenti di Greenpeace Germany hanno appena denunciato Volkswagen in una corte tedesca. L'accusa verte sul fatto che il produttore di veicoli avrebbe fallito nel rispettare i target sulle emissioni, come riportato dalla stessa ONG internazionale.

Prima di lanciare ufficialmente l'accusa sono state date otto settimane di tempo a Volkswagen per considerare la seguente richiesta: ridurre le emissioni dei veicoli con motore a combustione interna del 65 percento entro il 2030 e a partire dai valori registrati nel 2018.

Il colosso automotive ha respinto la proposta lo scorso 28 ottobre, e questo è stato il commento riportato in quel frangente dall'agenzia Reuters:"Volkswagen sta dalla parte della protezione del clima e della decarbonizzazione del settore dei trasporti, ma non può affrontare da sola questa sfida. Il compito di programmare le misure appropriate spetta al Parlamento. I contenziosi civili attraverso cause legali portate avanti da compagnie singole non incarnano i luoghi e i modi con cui fare giustizia per questo compito di grande responsabilità."



A quanto pare la Germania è l'epicentro più rumoroso per le situazioni simili. Alcune settimane fa infatti l'organizzazione Deutsche Umwelthilfe, una ONG ambientale che ha portato in tribunale BMW e Daimler per emissioni elevate. Anche in quel caso le compagnie automobilistiche hanno rigettato le richieste al mittente tenendosi sui binarci di riduzione già tracciati precedentemente.



La preoccupazione dei gruppi ambientalisti verso il clima è comprensibile, ma a quanto pare muovendosi in questo modo hanno ben poche possibilità di raggiungere l'obbiettivo. Effetti ben maggiori stanno venendo ottenuti alla COP26 che permetterà a tutte le nazioni di accordarsi sui traguardi da raggiungere entro i prossimi decenni. Tra i vari accordi sulla questione veicolare spicca il seguente: auto elettriche e benzina devono costare uguali.