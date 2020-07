Volkswagen ha più debiti di Sudafrica e Ungheria: ecco i numeri

Un recente studio, il quale ha analizzato 900 compagnie tra quelle più importanti del mondo, ha rilevato che il debito di una casa automobilistica come Volkswagen ammonta a 192 miliardi di dollari, e nel suo settore ha il primato.

Questo si traduce in un del debito complessivo superiore a quello di interi Stati come Sudafrica (180 miliardi di dollari) e Ungheria (101 miliardi). Gran parte di ciò è dovuto alla divisione finanziaria del Gruppo tedesco.

VW però non è l'unico produttore di auto ad avere i conti in rosso. A seguilo c'è infatti Daimler con un conto in negativo per 151 miliardi , e non troppo dietro troviamo Toyota coi suoi 138 miliardi. A ruota ci sono anche Ford (122 miliardi) e BMW (114 miliardi). Insomma, delle 10 compagnie più indebitate in questo preciso momento, cinque sono società automobilistiche, e non è certamente un caso.

Sul lato opposto della medaglia, e cioè riguardo le società con un bilancio nettamente positivo, svettano Alphabet (104 miliardi), Samsung (78 miliardi) e a chiudere podio anche Microsoft (47 miliardi). Subito dopo arrivano Facebook (44 miliardi), Song (14 miliardi) e Alibaba (13 miliardi). Anche in questo caso troviamo una tipologia di azienda a dominare la classifica, e cioè quella basata sui servizi digitali.

Il problema di moltissime società tra le 900 prese in considerazione in questo preciso istante, è la difficoltà causata dalla pandemia di coronavirus, che ne ha fatto incrementare il debito del 12 percento a 9.300 miliardi di dollari:"Il Covid ha cambiato tutto. Adesso si parla di preservare il capitale e rinforzare il bilancio." Quelle tre le virgolette sono le parole appena pronunciate Seth Meyer, portfolio manager presso Janus Henderson.

In questo quadro non proprio idilliaco una casa automobilistica si è salvata per il rotto della cuffia. Stiamo parlando di Porsche che, nonostante tutto, ha avuto un primo semestre 2020 davvero incredibile. A guidare l'andamento positivo c'è l'intramontabile Porsche 911: ecco i dati relativi alle vendite americane.