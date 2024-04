Volkswagen, crollo delle vendite di auto elettriche in Ue: -24.3%, cosa succede?

Malgrado il calo delle vendite di auto elettriche è attualmente un fenomeno globale, dove il gruppo Volkswagen ha osservato un decremento in questo primo trimestre dell'anno del 3,3%, in Europa è un disastro. Qua il calo è di un netto 24,3%, una situazione a dir poco allarmante.

Nonostante questo però, non tutto sembra perduto: se consideriamo l'insieme dei motori, il gruppo ha registrato un aumento delle consegne del 3% rispetto all'anno precedente, con 2,1 milioni di unità consegnate. I mercati più vivaci sono stati la Cina (+8%), il Sud America (+14%) e il Nord America (+5%).

Ma la situazione, come accennato in apertura, è del tutto diversa quando parliamo delle sole auto elettriche. Mentre Volvo e BMW stanno andando piuttosto bene, con incrementi delle vendite rispettivamente del 27% e del 40,6%, Volkswagen ha subito un calo in netta controtendenza rispetto ai concorrenti. Ed è proprio Europa che questo calo è ancora più significativo.

I dati di vendita del Gruppo Volkswagen mostrano come come sole 74.400 unità elettriche siano state consegnate in Europa nel primo trimestre del 2024, rispetto alle 98.300 dello stesso periodo dell'anno precedente. In Germania, in particolare, le vendite di auto elettriche sono diminuite del 29%, portando la quota di mercato dell'elettrico dal 18,4% al 12%. Questo calo del mercato tedesco, tuttavia, è da attribuire al ridimensionamento degli incentivi governativi per le auto elettriche.

Tuttavia, ci sono segnali positivi per il futuro. Nonostante il calo delle vendite, il numero di modelli elettrici ordinati è più che raddoppiato su base annua (+154%) nel primo trimestre del 2024. Il gruppo Volkswagen punta a riprendersi la sua fetta di mercato al più presto, soprattutto considerando l'arrivo imminente di nuovi modelli elettrici come l'Audi Q6 e-tron, la prossima Porsche Macan elettrica e la Volkswagen ID.7 Tourer.

