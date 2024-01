Contrariamente a quanto affermato in precedenza riguardo i risultati globali del gruppo Volkswagen, l'azienda ha annunciato un notevole aumento delle sue consegne globali nel 2023, raggiungendo la cifra significativa di 9,24 milioni di veicoli, segnando così una crescita del 12%.

Questi ottimi risultati sono stati enfatizzati dallo stesso da Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen, il quale ha enfatizzato la crescita uniforme di tutti i principali marchi in tutte le regioni nel quale il gruppo opera (e la Cina?) "È positivo che tutti i principali marchi e tutte le regioni stiano crescendo". Le uniche eccezioni segnalate in termini di vendite si sono verificate nel segmento delle autovetture di lusso, con Lamborghini e Bentley che hanno registrato una leggera diminuzione del 3%, consegnando complessivamente 23.700 veicoli alla concorrenza (sapevate che dentro le nuove Volkswagen Tiguan e Golf troverete Chat GPT?)

Le vendite globali di veicoli completamente elettrici (BEV) del Gruppo Volkswagen hanno mostrato un notevole aumento del 34,7%, raggiungendo la cifra di 771.100 unità. In linea con la crescente tendenza verso la mobilità sostenibile, la Volkswagen ha sottolineato anche il suo impegno nell'aumentare la quota di auto elettriche nella sua flotta nei prossimi anni. Con il divieto previsto dei nuovi motori a combustione in Europa entro il 2035, il gruppo tedesco mira proprio a incrementare la quota di veicoli elettrici al 30% entro il 2025 e all'80% entro la fine del decennio.

La Cina si è confermata come il principale mercato singolo per il Gruppo Volkswagen, registrando un lieve aumento delle consegne a 3,24 milioni di veicoli nell'anno precedente, anche se non pensiamo che da quelle parti Volkswagen se la stia cavando poi così bene data la concorrenza asiatica. La società ha evidenziato che i modelli completamente elettrici hanno svolto comunque un ruolo fondamentale in questa crescita, con una notevole salita del 23,2% e 191.800 unità consegnate nel mercato cinese.