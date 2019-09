Volkswagen crede ancora nel diesel e lancia il T-Roc con il 2.0 TDI da 190 CV

Volkswagen ha rinnovato la gamma del suo Volkswagen T-Roc, il C-SUV che rappresenta uno dei principali successi commerciali del marchio tedesco in questi ultimi anni ed è oggi, insieme alla più grande Tiguan, il punto di riferimento della gamma SUV di Volkswagen in Europa.

Tra le novità introdotte da Volkswagen per il suo Volkswagen T-Roc c'è anche il nuovo motore 2.0 TDI declinato nella variante da 190 CV di potenza massima e 400 Nm di coppia motrice. Questa versione del SUV tedesco può contare anche sul cambio automatico a 7 rapporti DSG e, naturalmente, sulla trazione integrale 4Motion.

Per quanto riguarda le prestazioni, la nuova versione del Volkswagen T-Roc è in grado di raggiungere una velocità massima di 216 km/h con uno 0-100 km/h completato in 7.2 secondi risultando un'ottima soluzione per chi è in cerca di una versione a gasolio del T-Roc ma non vuole rinunciare ad un po' di sportività. In attesa delle informazioni relative al mercato italiano, segnaliamo che il T-Roc 2.0 TDI da 190 CV è ordinabile in Germania con un prezzo di partenza di 35.105 Euro.

A completare le novità della gamma del SUV di casa Volkswagen, infine, ci sono due nuovi pack di personalizzazione, Black Style, che aggiunge alcuni elementi inediti al design del T-Roc, e beats, che arricchisce la dotazione tecnologica ed aggiunge alcuni elementi alla dotazione.