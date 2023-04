Volkswagen costretta a richiamare le ID.4: potrebbero aprirsi le porte durante la marcia

Vi è capitato di vedere una Volkswagen ID.4 con le porte aperte durante la marcia? Allora quell’esemplare potrebbe essere uno di quei modelli affetti dal problema per cui Volkswagen ha emesso un richiamo ma non solo: Volkswagen ha momentaneamente fermato la produzione della ID.4 per via di un problema alle portiere.

Secondo quanto riportato da Automotive News, alcune unità della VW ID.4 (a proposito, in estate è arrivata la nuova Volkswagen ID.4 Pro 4Motion con trazione integrale) potrebbero avere un problema per cui le portiere potrebbero aprirsi inavvertitamente a bassa velocità. Più nello specifico, secondo il report dell’NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) le portiere potrebbero aprirsi se sottoposte ad una forza laterale troppo elevata durante delle svolte con una velocità inferiore a 9 mph (circa 14 km/h). Inoltre, pare il problema riguardi sia le portiere anteriori che quelle posteriori, e per entrambi i lati del veicolo.

I primi problemi sono stati denunciati a gennaio, con un totale di 10 veicoli che hanno lamentato questo tipo di malfunzionamento, ma che fortunatamente non hanno comportato alcun tipo di incidente. Dopo alcune indagini è risultato che il problema sembra essere nelle maniglie delle portiere delle ID.4 assemblate nello stabilimento di Chattanooga, in Tenessee, e più in particolare sarebbe scaturito da infiltrazioni d’acqua che successivamente provocano problemi di comunicazione tra la maniglia stessa e il sistema di controllo della portiera (e pensare che di recente Volkswagen ha alzato anche i prezzi della ID.4 negli USA).

Dunque Volkswagen ha momentaneamente fermato la produzione dello stabilimento americano in attesa di risolvere la questione. Nel frattempo è partito un richiamo per 16.207 ID.4 uscite dalla suddetta fabbrica.