Volkswagen conferma la ID.1: costerà meno di 20.000 euro per sfidare Spring e Twingo

Lo scorso 15 marzo Volkswagen ha presentato al mondo la sua ID.2all, concept che anticipa la nuova ID.2 di serie, una vettura elettrica compatta di segmento inferiore rispetto alla ID.3. Nel grande quadro generale però non vi manca qualcosa? Volkswagen ha in sviluppo anche la ID.1, la vettura più piccola della line-up ID.

Cosa sappiamo sulla vettura? Di ufficiale molto poco in realtà, anche se Volkswagen all'ultimo evento si è lasciata sfuggire che la vettura è sicuramente in sviluppo e avrà un prezzo ancora più basso della ID.2. Se quest'ultima verrà venduta a poco meno di 25.000 euro (prezzo di partenza), la ID.1 abbasserà l'asticella a meno di 20.000 euro, così da insidiare altre citycar come la Dacia Spring, la Fiat 500 e la Renault Twingo (tutte auto elettriche da comprare con l'Ecobonus 2023).

Un'auto di nuova generazione che in qualche modo possa sostituire la e-UP!, con una piattaforma dedicata all'elettrico e lo stesso motore della ID.2, a trazione anteriore e con ben 226 CV di potenza. I tagli di batteria invece potrebbero essere da 38 kWh e 58 kWh. Qualora una vettura simile dovesse arrivare a 400 km di autonomia WLTP (e con il taglio di batteria premium è più che realistica come soglia) sarebbe davvero una sorta di "Best buy" in campo elettrico, non vediamo l'ora di saperne di più.