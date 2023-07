Volkswagen si complica la vita? Via le leve di frecce, luci e tergicristalli dal volante

Volkswagen ha depositato un brevetto, scoperto da Carbuzz, che mira a rivoluzionare la modalità di guida. Obiettivo, eliminare le varie leve al volante, traslando tutte le funzioni sul volante stesso: funzionerà?

Ad un primo impatto l'idea sembra alquanto complicata, soprattutto tenendo conto che gli automobilisti sono abituati ad utilizzare le leve per mettere le frecce, inserire le luci, accendere i tergicristalli, fare gli abbaglianti, e via discorrendo: eliminandole si rischia di andare in confusione.

Ovviamente è presto per avere un giudizio definitivo anche perchè nessuno ha visto in funzione il nuovo volante di VW e soprattutto, non è detto che alla fine venga introdotto sulle prossime vetture del marchio. In ogni caso lascia un po' perplessi soprattutto perchè di recente la stessa Volkswagen aveva fatto un passo indietro tornando ai tasti fisici e dicendo di conseguenza addio a quelli tattili che non erano piaciuti agli automobilisti.

L'idea di VW è quella di inserire nella metà superiore del volante varie funzioni come appunto luci, tergicristalli e via discorrendo, e si tratterebbe di pulsanti con feedback tattile che si illuminano ogni qual volta si toccano. Sarebbero inoltre configurabili, nel senso che ognuno può decidere quale funzione assegnargli, ma in ogni caso sembra tutto molto complicato anche perchè la parte superiore del volante potrebbe non essere così comoda da raggiungere tenendo conto che la maggior parte dei guidatori mette le mani in posizione 9:15.

La soluzione ipotizzata da Volkswagen, che speriamo non trovi mai applicazione almeno leggendo sulla carta, ricorda da vicino quanto fatto da alcuni prototipi negli anni '80, come ad esempio la Oldmobile Incas, che proponeva degli interni incredibili con un volante decisamente avveniristico ma poco pratico.

Il settore delle auto sta cambiando rapidamente per via del passaggio all'elettrico e forse sarebbe il caso di non stravolgere troppo la vita degli automobilisti con funzioni non richieste.