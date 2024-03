Volkswagen, la nuova city car elettrica costerà meno di 20.000 euro?

Con il lancio della ID.3, Volkswagen ha dimostrato ai concorrenti europei di essere parecchio in vantaggio sull’elettrico. Era però fine 2019 e quel vantaggio è andato scemando con il passare degli anni. Ora il marchio di Wolfsburg potrebbe essere addirittura indietro; in line-up manca infatti un’elettrica compatta ed economica.

È vero che il brand ha già mostrato il prototipo ID.2all, una sorta di “Polo elettrica” che riprende le funzionalità della famiglia ID ma conservando un design più “tradizionale”, senza cedere troppo a richiami futuristici. La vettura di serie sarà però presentata solo nel 2026, mentre la concorrenza ha già lanciato modelli simili, pensiamo soprattutto alla nuova Renault 5 vista in anteprima a Parigi. Le due vetture, ID.2 e R5, si daranno battaglia nella fascia dei 25.000 euro, a Wolfsburg però manca ancora un veicolo alla line-up elettrica: una ipotetica ID.1 dal costo di circa 20.000 euro. Un modello che sostanzialmente andrebbe a mettere i bastoni tra le ruote alla nuova Dacia Spring aggiornata al 2024, vincendo probabilmente il duello a mani basse, e alla nuova Renault Twingo già annunciata dalla losanga. Anzi, si vocifera che Volkswagen stia collaborando proprio con Renault per creare la sua piccola elettrica su piattaforma francese, e andare così a colmare un gap che nella casa tedesca inizia a pesare come un macigno.

Volkswagen dovrebbe prendere una decisione su questo modello già entro la fine del 2024, c’è però parecchio lavoro da fare e non è certo che il colosso tedesco riesca nell’intento. In ogni caso il divertimento non mancherà: c’è da gestire il lancio della nuova Volkswagen Golf 8.5, i cui ordini sono ora aperti in Italia. Non bisogna poi dimenticare la nuova Volkswagen ID.7 che abbiamo guidato a Verona, disponibile anche in versione Tourer; da poche ore rispetto a quando scriviamo sono arrivate anche le nuove ID.3 e ID.7 GTX, varianti più sportive dei modelli classici, insomma, di carne al fuoco ce n’è e ce ne sarà per tutto il 2024. Manca giusto il dessert.

