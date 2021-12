Volkswagen ha un nuovo CEO: è Thomas Schäfer di Skoda

In questo delicato periodo di transizione dai motori tradizionali a quelli elettrici Volkswagen ha deciso di affidare la propria leadership ad un volto nuovo. L'attuale CEO di VW, Ralf Brandstätter, verrà a breve sostituito da Thomas Schäfer.

In realtà Schäfer lavora già all'interno del Gruppo Volkswagen come boss del marchio Skoda. E' dallo scorso mese di agosto che ricopre questo incarico, ma a quanto pare è stato velocissimo a scalare i ranghi: in meno di un anno, cioè a partire dal prossimo 1 aprile 2022, Schäfer prenderà la guida di Volkswagen.

Al contempo Brandstätter si unirà al consiglio del Gruppo Volkswagen e provvederà a dirigere le operazioni in un mercato sempre più importante: quello cinese. Skoda però non ha ancora indicato il successore di Schäfer, ma lo farà di certo entro poche settimane.



A ogni modo, questo cambiamento fa parte di una strategia ben più ampia avviata alcuni mesi fa. Il CEO dell'intero Gruppo Volkswagen, Herbert Diess (fino a pochi giorni fa, la posizione di Diess in VW era incerta), prenderà il controllo della divisione software Cariad al posto del boss di Audi Markus Duesmann. In tal senso l'obbiettivo è fare ulteriori passi in avanti nello sviluppo dei sistemi operativi, i quali col passare del tempo assumono un'importanza sempre maggiore.



Comunque vada, il piano che porterà la casa automobilistica tedesca alla commercializzazione dei soli veicoli a emissioni zero è intatto. A breve Volkswagen costruirà una avveniristica fabbrica per contrastare Tesla in maniera diretta, e dal nostro canto non vediamo l'ora di saperne di più.