Volkswagen celebra 20 anni della Golf R con la 20 Years Edition: la più potente di sempre

Non è passato nemmeno un mese da quando Volkswagen ha tolto i veli dalla Golf GTI Clubsport 45 e adesso ci delizia con una nuova edizione speciale della sua best seller, in versione R. Si tratta della VW Golf R 20 Years Edition, che celebra appunto i primi 20 anni dal debutto della Golf R32.

Questa particolare declinazione si basa sull’attuale Golf R, ma viene arricchita con accostamenti cromatici dedicati, qualche chicca in più in termini di dotazione, e soprattutto un surplus di cavalli che la rendono la Golf più potente mai prodotta finora.

Il motore resta lo stesso EA888 turbo da 2.0 litri, ma così declinato sviluppa 333 CV, e come da tradizione dei modelli R, vengono scaricati sulle quattro ruote motrici attraverso un cambio DSG a 7 rapporti che in questa occasione è stato volutamente ritoccato per renderlo più aggressivo negli innesti. Il suono del motore è invece amplificato dall’impianto di scarico Akrapovic (a proposito, sentite come canta la Toyota GR Yaris con lo scarico dedicato Akrapovic) in titanio. Inoltre i tecnici tedeschi hanno aggiunto una piccola chicca alla R 20 Years Edition: si chiama “Emotional Start”, e alza il regime di rotazione a 2500 giri durante l’accensione.

In termini estetici si caratterizza invece per le due colorazioni disponibili, ossia Lapiz Blue o bianca. Nel primo caso l’auto sfoggia cerchi in lega Estoril da 19 pollici in tinta nera lucida, la stessa vernice che si trova su altri dettagli come gli specchietti laterali. Nella versione bianca invece, i cerchi sono in tinta blu scuro, così come gli specchi retrovisori. Inoltre non mancano dei chiari rimandi all’edizione speciale, grazie alla presenza dei badge con riportato il logo “20 R”, lo stesso che viene proiettato a terra quando si aprono le portiere di notte.

La Volkswagen Golf R 20 Years Edition verrà prodotta in edizione limitata fino alla metà del 2023, ma la casa non ha dichiarato i numeri della produzione. In ogni caso sarà disponibile in Europa, nel Regno Unito e in Australia, con un prezzo che potrebbe sfiorare i 60.000 euro.