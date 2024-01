Volkswagen cede alla guerra dei prezzi: ID.5 giù di 8.000 euro, ID.4 da 35.000 euro in UE

A gennaio 2023 Tesla ha iniziato una battaglia dei prezzi sulle auto elettriche che ha permesso alla società di Elon Musk di vendere più di 1,8 milioni di EV nel corso dell’intero anno - lasciando a bocca asciutta la concorrenza. Ora Volkswagen ha deciso di rispondere.

Nel corso del 2023 Volkswagen ha detto chiaramente che non avrebbe inseguito Tesla nella sua gara al ribasso, ora però le cose sono cambiate. La disparità di prezzo fra le Tesla e i modelli della famiglia ID di Volkswagen è diventata plateale, a tutto vantaggio di Elon Musk, dunque la società tedesca ha deciso di cedere, almeno in Europa. I listini delle Volkswagen elettriche verranno tagliati in Francia, Belgio, Germania e Norvegia, anche a causa delle nuove direttive sugli incentivi di questi Paesi. I tagli potrebbero arrivare anche in altri Stati, al momento però il nome dell’Italia è assente.

La compagnia ha anche fatto sapere che adeguerà la sua offerta al mercato di destinazione, con offerte specifiche a seconda del Paese. Volkswagen ha così adeguato i listini francesi di ID.3, ID.4 e ID.5 per permettere alle vetture di accedere agli incentivi da 5.000 a 7.000 euro, la ID.5 ad esempio è ora disponibile a poco più di 50.000 euro, ben 8.000 euro in meno rispetto al lancio.

Volkswagen ha dunque deciso di inseguire Tesla sulla battaglia dei prezzi, una scelta necessaria vista la scarsa domanda relativa ai suoi veicoli elettrici. Mentre Tesla primeggia in quasi ogni mercato in cui opera, in Francia la Volkswagen ID.3 ha piazzato soltanto 4.791 ordini nel 2023, diventando l’84esima auto in classifica generale e la 13esima nella classifica EV. Di contro la Tesla Model Y è stata l’elettrica francese più venduta con 37.124 unità.

In Belgio ora la ID.3 parte da 39.990 euro, mentre la ID.4 da 39.649 euro con possibilità di accedere a 5.000 euro di incentivo. Peccato che la compatta Volkswagen ID.2 non sia ancora in vendita, anzi: il marchio ha spostato il lancio della ID.2 dal 2025 al maggio 2026. Una vettura compatta e accessibile avrebbe sicuramente aiutato Volkswagen a vendere più auto elettriche in Europa, evidentemente però bisognerà aspettare, così come gli italiani stanno attendendo di saperne di più sui nuovi incentivi 2024 che andranno confermati dal governo. Nel frattempo l’Europa mira ad avere un 22% di market share elettrico in questo 2024, in salita dal 18% dello scorso anno. Poi bisognerà salire fino all’80% e infine al 100% nel 2035: sarà una lunga e difficile scalata.