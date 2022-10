Volkswagen cambia futuro marchio R: dal 2030 sarà completamente elettrico

Il futuro dell’industria automotive è destinato a diventare completamente elettrico e, mentre oggi i consumatori cercano di capire come scegliere un’auto elettrica efficiente, i grandi marchi pensano a come cambiare le divisioni interne per virare verso gli EV: per Volkswagen, si parla di novità importanti per il marchio R.

Secondo report recentemente pubblicati da Autocar, la casa tedesca potrebbe mutare gradualmente il marchio R in un sottomarchio completamente elettrico entro la fine del decennio. Nello specifico, citando fonti interne a Volkswagen, la società starebbe “valutando vari concetti e possibilità, ma è certo che il futuro di R è elettrico”.

Non è chiaro se si tratti di un numero limitato di modelli R, magari inediti, o se si tratterà di varianti R dei modelli ID dell'azienda come ID 3 e ID 4. Anzi, il sottomarchio potrebbe persino assumere un ruolo più attivo nell’offrire un equilibrio tra prestazioni e sostenibilità.

Per la società, in altri termini, i futuri prodotti R si concentreranno su caratteristiche elettriche ad alte prestazioni come la ricarica più rapida e semplificata, o motori particolarmente efficienti. È improbabile, invece, che il futuro includa modelli EV e ICE all’interno del segmento R. Tutte queste informazioni, ad ogni modo, restano semplici indiscrezioni di mercato da prendere con le pinze.

La stessa casa tedesca, intanto, a settembre ha reso disponibile la Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION.