Volkswagen è il brand automotive più tatuato di Instagram: la Top 10 delle auto

Così come un diamante, un tatuaggio è per sempre. Un simbolo marchiato a pelle che in qualche modo esprime parte della nostra personalità, che spesso può anche omaggiare delle case automobilistiche o modelli di auto ben precisi. Ebbene secondo una nuova ricerca sappiamo ora quali sono i tatoo automotive più gettonati.

A dirci tutto è Compare the Market che ha analizzato i tatuaggi più diffusi su Instagram. A sorpresa è Volkswagen il brand più tatuato dagli utenti del social network fotografico, con ben 5.507 tattoo rilevati. Gettonatissimi sono soprattutto il mitico pulmino anni ‘70 Transporter, in tutte le forme e versioni, e il leggendario Maggiolino, vetture tanto iconiche quanto accessibili, che in effetti hanno segnato diverse generazioni.

Al secondo posto un’altra sorpresa: troviamo le auto Jeep con 2.139 tatuaggi rilevati, mentre al terzo gradino del podio troviamo un brand americano come Cadillac, forte di 1.775 tatuaggi trovati su Instagram. Parlando di vetture specifiche, il modello più ricorrente sembra essere la Chevrolet Impala, che appare in 823 tatuaggi. Al secondo posto c’è la DeLorean DMC-12 con 800 post, e non fatichiamo a capire perché visto che ha segnato un’intera generazione grazie a Ritorno al Futuro, la Chevrolet Corvette invece se ne sta al terzo posto con 180 post.

Il Maggiolino Volkswagen che abbiamo nominato prima è in quarta posizione, la Top 10 continua poi con la Mini Cooper al quinto, la Ford Mustang al sesto e le ultime posizioni occupate da Dodge Charger, Volkswagen Transporter, Chevrolet Chevelle e la nostra Fiat 500.