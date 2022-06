Da Volkswagen a BMW: a chi conviene passare immediatamente all'elettrico?

Negli ultimi mesi abbiamo letto più volte di ricerche catastrofiche secondo cui un veloce passaggio all'elettrico avrebbe potuto mandare in rovina diverse aziende storiche. In Giappone le auto elettriche rischiano di far perdere milioni di posti di lavoro, ora però un nuovo studio dice esattamente il contrario.

Guardando al mero valore di borsa, e alla fiducia degli stessi azionisti, ci sono almeno sei grandi gruppi/marchi a cui converrebbe passare immediatamente al 100% elettrico, in modo "rapido e veloce". Lo dice una ricerca commissionata da Transport & Environment, secondo cui alcune case automobilistiche potrebbero aumentare il valore delle loro azioni di 800 miliardi di euro semplicemente passando rapidamente all'elettrico e smettendo di investire in motori termici.

Pensavate che la data del 2035 suggerita dall'Europa per vendere solo nuovi veicoli elettrici fosse troppo vicina? Secondo lo studio in oggetto alle aziende converrebbe diventare 100% elettriche anche prima, attorno al 2025-2030, in particolare a beneficiare di questo switch storico sarebbero il Gruppo Stellantis, che potrebbe aumentare il suo valore di 5 volte (+388%), BMW che potrebbe far segnare un sonoro +472%, il Gruppo Volkswagen, che potrebbe aumentare il suo valore sul mercato del 253%.

Anche Mercedes-Benz potrebbe far registrare numeri da capogiro, arrivando a +471% in dieci anni, mentre chi ha deciso in ritardo di passare all'elettrico potrebbe essere maggiormente penalizzata, pensiamo a Toyota che potrebbe limitare la crescita al "solo" 70% (la Toyota bZ4X sarà il futuro o il crac). Sta invece lavorando egregiamente Volvo Cars, il cui valore è destinato a salire del 245% proseguendo sulla linea già tracciata - anzi, lo studio dice che dovrebbe accelerare ulteriormente sull'elettrico.