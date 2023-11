La Volkswagen Beetle RSI torna dopo 20 anni: al SEMA uno spettacolare maggiolino allargato

Nel 1999, Volkswagen presentò al Motor Show di Detroit un concept car del Maggiolino sovralimentato, destinato alla produzione tra il 2001 e il 2003 con il nome "Beetle RSI". Al SEMA Show di quest'anno a Las Vegas, il suo successore, il "Maggiolino Volkswagen" sembra un ritorno al passato.

Questa particolare interpretazione della storica Beetle è caratterizzata dall'adizione di un motore 3.2 VR6 da 225 CV e da un body kit, che, allora, rappresentò una svolta nell'estetica nella concezione del Maggiolino. Per quanto l'idea di una nuova iterazione dello storico maggiolino sia, per ora, messa da parte, gli utenti si sono più volte immaginati come potrebbe essere in chiave auto elettrica.

Nato originariamente come una concept virtuale nel videogioco Gran Turismo, il "Maggiolino VW Gruppo 3" è ora diventato una realtà grazie alla collaborazione tra Sony, Prior Design, Polyphony Digital e JP Performance GmbH. Il design dell'auto nella vita reale rimane identico a quello del veicolo "giocabile" sul videogioco. Il nuovo body kit sarò acquistabile a parte, e sarà sviluppato da Prior Design, al prezzo di 5.950 euro IVA esclusa e limitato a sole 33 unità. Questo kit include nuovi paraurti, minigonne laterali e un grande spoiler.

Il modello esposto al SEMA Show è dotato di un motore da cinque cilindri Audi 2.5 TFSI proveniente da un'Audi RS3, insieme al cambio S tronic e alla trazione integrale quattro. I dettagli sul prezzo del blocco motore a 5 cilindri tuttavia non sono stati ancora resi noti. A Bari invece è in vendita un vecchio Maggiolino che, in seguito a pesanti modifiche, è stato trasformato in un Rolls-Royce. Questa vettura era molto richiesta in zona per i matrimoni e gli eventi speciali.