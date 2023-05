Volkswagen Beetle Rsi, il maggiolone più potente di sempre che costava come una Porsche

La Volkswagen Beetle Rsi è senza dubbio il maggiolone più raro e costoso mai costruito. Si tratta di fatto di una vettura da corsa per tutti i giorni, un vero e proprio gioiello che forse molti di voi non si ricordavano più.

La Volkswagen Beetle Rsi, di recente in vendita, vantava un motore VR6 che erogava 221 cavalli a 6.200 giri al minuto, e soprattutto un rumore a dir poco sublime. Per poter godere di questa potenza (sicuramente non inaudita tenendo conto delle auto moderne), bisognava utilizzare un cambio manuale a sei marce con rapporti ravvicinati, con uno sterzo preciso e rapido.

La particolarità della New Beetle Rsi era però l'estetica, a cominciare dalle gomme da 235 millimetri, che garantivano una tenuta davvero interessante, soprattutto grazie ad un widebody che era pressochè impossibile non notare.

Quando venne lanciata, nel 2001, tale vettura sportiva costava ben 80mila dollari, abbastanza per acquistare una Porsche Boxster dell'epoca. Nel corso degli anni sono stati diversi i modelli messi in vendita, e di recente è stato commercializzato un Maggiolino Rsi in edizione limitata a soli 15mila euro.

Venne presentata come concept car in occasione del North American International Auto Show di Detroit nel 1999 e alla fine ne vennero prodotte solo 250, sulla scia dell'entusiasmo delle grandi vendite del New Beetle, che negli Stati Uniti aveva piazzato già 84mila vetture.

Gli interni della Rsi facevano respirare il profumo delle gare, a cominciare dai sedili avvolgenti in fibra di carbonio con schienale fisso, quindi le manovelle dei finestrini in alluminio, e diverse altre chicche tutte spiccatamente corsaiole.

Fra le curiosità della New Beetle Rsi, il fatto che tutti i 250 modelli siano stati costruiti in Messico, ed inoltre il motore utilizzato è stato poi “traslato” su un'altra vettura mitica di quel periodo come la R32 Golf nonché l'Audi TT dell'epoca. E' stata prodotta solo in colorazione argento ma ne è stata realizzata una di colore blu costruita per il CEO Ferdinand Piech. Il modello, infine, non è mai stato venduto in Canada o negli Stati Uniti ma solo in Europa, Messico, Giappone.