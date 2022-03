Questa Volkswagen Beetle è stata modificata in una splendida roulotte

Di Volkswagen Beetle bizzarre ne abbiamo viste in questi mesi. Un esempio importante è il Maggiolino da 450 cavalli, modificato con un motore elettrico Tesla. Ma se c’è chi rende l’iconica vettura un bolide, dall’altra c’è chi lo modifica in una roulotte dall’aspetto decisamente vintage.

Nel video allegato alla notizia potete vedere chiaramente l’intero design finale, frutto del duro lavoro di Sergio, californiano che ha deciso di trasformare una Beetle del 1965 in un camper. In tutto, come svelato da Sergio, ci sono voluti quattro anni, complice la necessità (e volontà) di modificare il form factor rendendo il veicolo una roulotte a goccia. La parte anteriore è stata pertanto tagliata e poi sostituita con il paraurti di un altro Maggiolino.

Sopra troviamo un tetto apribile e un portapacchi, mentre un lato è completamente sigillato per lasciare l’entrata da una sola parte. All’interno della Volkswagen troviamo anche una piccola cucina con fornello portatile, forno con macchina per caffè incorporata, lavandino e, appena sotto, la batteria e la fornitura d’acqua. Non mancano poi ventilatore, due vani portaoggetti e lo spazio necessario per riposarsi.

È certamente necessario un altro mezzo per viaggiare con questo “camper Maggiolino”, ma resta pur sempre una piccola opera d’arte.

