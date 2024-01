Volkswagen, la batteria QuantumScape allo stato solido dura più di 500mila km

QuantumScape, pioniere nella tecnologia delle batterie a stato solido, ha superato alcuni importanti test nella realizzazione della sua cella a stato solido. La conferma di questi risultati giuge da PowerCo, una sussidiaria diVolkswagen. Tutto questo è avvenuto poco dopo che anche il gruppo Volkswagen ha detto "Si" allo standard NACS di Tesla.

I test, condotti nei laboratori di PowerCo a Salzgitter nel corso di diversi mesi, sono stati definiti "incoraggianti" da Frank Blome, CEO di PowerCo. Questo segna un importante passo avanti nello sviluppo delle batterie di nuova generazione, sempre più longeve e con più autonomia.

AL seguito delle sempre maggiori implementazioni tecnologiche sulle quali il gruppo tedesco sta investendo fortemente, attraverso anche delle nuove metodologie interne, Volkswagen sarà sempre più in grado di progettare auto in soli 3 anni e senza aver bisogno di prototipi.

QuantumScape ha superato gli standard dell'industria in materia di robustezza, soddisfacendo i criteri di capacità di ricarica rapida, sicurezza e autoscarica. Jagdeep Singh, fondatore e CEO di QuantumScape, ha evidenziato "Questi risultati dei test PowerCo del Gruppo Volkswagen chiariscono che le celle al litio-metallo a stato solido senza anodi di QuantumScape sono in grado di fornire prestazioni eccezionali. Sebbene abbiamo ancora molto lavoro da fare per portare questa tecnologia sul mercato, non siamo a conoscenza di nessun'altra batteria al litio[1]metallo in formato automobilistico che abbia mostrato una ritenzione dell'energia di scarica così elevata su un numero di cicli paragonabile in condizioni simili. Siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con il Gruppo Volkswagen e PowerCo per industrializzare questa tecnologia e portarla sul mercato il più rapidamente possibile".