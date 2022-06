Volkswagen avvia produzione ID. Buzz: il furgone elettrico sta arrivando!

Uno dei veicoli più interessanti di quest’anno è senza ombra di dubbio il pulmino Volkswagen ID. Buzz presentato a marzo. Gli appassionati che vi sono interessati in queste settimane possono gioire, dato che la casa tedesca ha dato il via alla produzione dell’ID. Buzz ad Hannover in queste giornate.

Come ripreso da CarScoops, lo stabilimento Volkswagen di Hannover è il terzo focalizzato esclusivamente sui veicoli elettrici e, a partire dalla scorsa settimana, la divisione dei Veicoli Commerciali ha avviato la produzione dell’ID. Buzz e di ID. Buzz Cargo per arrivare teoricamente a 15.000 unità entro fine 2022. Dopodiché, la produzione aumenterà nuovamente per arrivare a un massimo di 130.000 veicoli elettrici all’anno. Le consegne, dunque, dovrebbero iniziare il prossimo autunno in Germania e nel resto dell’Europa.

Come affermato da Carsten Intra, presidente del consiglio di amministrazione di VW Veicoli Commerciali: “L'inizio della produzione in serie dell'ID. Buzz è una pietra miliare importante nell'elettrificazione della nostra flotta e per le operazioni di produzione presso la sede di Hannover”. Ad aggiungere qualche dettaglio è stato il responsabile della logistica Josef Baumert: “Ora stiamo producendo tre linee di prodotti Bulli nel nostro stabilimento. Ciò significa che la complessità richiede enormi requisiti alla nostra forza lavoro”.

Con la sua batteria da 82 kWh e un motore da 201 cavalli e 310 Nm di coppia, l’altrimenti detto “Bulli elettrico” si appresta quindi ad arrivare nei negozi, e non vediamo l’ora di vederlo all’opera!

Nel mentre, Volkswagen ha anticipato il nuovo pick-up Amarok con un nuovo teaser trailer.