Volkswagen, Audi e Porsche dicono sì al connettore Tesla NACS

Negli Stati Uniti (o per meglio dire in Nord America, visto che è incluso anche il Canada) Tesla ha messo a punto un autentico capolavoro: il suo connettore proprietario di ricarica NACS sta per diventare uno standard a tutti gli effetti. Ora anche Volkswagen, Audi e Porsche lo utilizzeranno a partire dal 2025.

Oramai si fa prima a elencare i marchi che non hanno aderito al NACS rispetto a quelli che hanno già annunciato l’adozione. Ad aprire le danze è stata Aptera Motors assieme a Ford, del resto l’ovale blu ha un rapporto di fiducia e rispetto reciproci nei confronti di Tesla (tanto che Elon Musk ha inviato a Ford gli schemi a 48 V del Cybertruck). Nelle settimane successive si sono aggiunti Lucid, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, Volvo, Polestar e persino Toyota, che ha aderito al NACS lo scorso mese di ottobre. La lista è ancora lunga e da oggi possiamo aggiungere anche Volkswagen, Audi e Porsche.

Per Tesla è un successo enorme che sancisce la bontà del progetto NACS. Gli uomini di Elon Musk hanno creato in Nord America un connettore dalle dimensioni e dal peso ridotti, con la capacità di toccare potenze molto più alte del CCS1 e del CCS2 (qui tutti i Pro e i Contro del Tesla NACS). Solo un grande gruppo, il quarto al mondo, non si è ancora espresso in merito all’adozione del NACS: parliamo di Stellantis, che al suo interno contiene Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks e Vauxhall. Prevediamo però che il gruppo franco-italo-americano possa cedere alle lusinghe del NACS già nei primi mesi del 2024, con un’adozione effettiva nel 2025 come il resto del mercato.

Ricordiamo velocemente che si parla del mercato nord americano, in Europa lo standard DC delle auto elettriche sarà ancora il CCS2 Combo.