Il gruppo Volkswagen arriva in F1? I piani di Audi e Porsche con McLaren e Red Bull

Già da un anno si parla del possibile inserimento di Audi e Porsche in Formula 1, indiscrezioni tra l'altro confermate su più fronti. Nelle scorse ore, tuttavia, nuovi rumors riportati da Reuters indicano un annuncio imminente da parte del Gruppo Volkswagen previsto già nella prossima settimana.

L'ingresso di Audi e Porsche in Formula 1 non è una novità, anzi, la stessa McLaren aveva comunicato di essere in trattative con la casa automobilistica con sede a Ingolstadt, in Germania, circa la volontà da parte di quest'ultima di acquisire l'intero gruppo McLaren. Si parla addirittura di un'offerta da 500 milioni di dollari (552 milioni al cambio attuale) per il team.

D'altra parte, invece, Porsche sarebbe interessata all'ingresso in Formula 1 nel 2026 tramite una partnership di lunga durata con Red Bull Racing, con il prossimo cambio di regolamento, tant'è che avrebbe già iniziato a lavorare alla tecnologia sullo sfruttamento dei prossimi carburanti sintetici. Se le anticipazioni di Reuters si riveleranno o meno veritiero ce lo dirà il tempo, forse proprio la prossima settimana.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ingresso di Porsche e Audi nel mondo della Formula 1, renderà la competizione ancora più imprevedibile? Diteci cosa ne pensate, come al solito, con un commento qua sotto.