Volkswagen, arriva un'altra auto elettrica? Registrato il nome 'ID.Cross'

Volkswagen ha recentemente depositato il marchio "ID.Cross" presso l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, sebbene non ci siano dettagli specifici sull'utilizzo del nome, l'ipotesi principale è che potrebbe essere associato a un SUV elettrico.

Il deposito è datato 11 novembre 2023 e indica che il modello potrebbe essere destinato al mercato europeo. Questo ipotetico suv sarebbe di dimensioni compatte, equivalente alla Volkswagen Tiguan, la cui versione 2024 è stata da poco presentata. Sappiamo che la casa tedesca sta attualmente lavorando su due nuovi modelli elettrici dall'anima "avventurosa": uno compatto, e un veicolo urbano basato sulla futura ID.2.

Si presume che "ID.Cross" possa essere associato al modello urbano, in un'equivalente elettrico della T-Cross, mentre il veicolo più grande potrebbe essere chiamato ID.Tiguan. Thomas Shafer, CEO di Volkswagen, ha sottolineato infatti la volontà del marchio di mantenere i "nomi iconici" come Golf e Tiguan durante la transizione all'elettrico.

Data la crescente competitività nel settore elettrico, soprattutto con i produttori cinesi come BYD, Nio e MG, l'introduzione di modelli più accessibili come l'ID.Cross potrebbero contribuire al posizionamento di Volkswagen nel mercato delle auto elettriche. Shaffer ha infatti dichiarato di recente che Volkswagen non è più competitiva sul mercato.

La ID.4 è attualmente il modello più venduto nella gamma elettrica di Volkswagen, e l'espansione con modelli più economici potrebbe essere strategica per riuscire a tenere il passo con le nuove proposte di mercato.