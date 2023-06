Volkswagen arranca sull'elettrico: perché la domanda è scarsa?

Secondo un rapporto diffuso dall'agenzia tedesca Nordwest Zeitung, una parte dello stabilimento Volkswagen di Emden, in Germania, rimarrà chiuso per sei settimane a causa della diminuzione della domanda di veicoli elettrici.

La produzione di veicoli con motore termico presso lo stabilimento di Emden rimarrà inalterata, mentre le linee sforneranno meno Volkswagen ID.4 e ID.7, l’imminente berlina elettrica dotata di 700 km di autonomia. Le vendite a rilento delle Volkswagen EV rappresentano un problema innanzitutto per i lavoratori dello stabilimento e suscitano stupore considerando gli sforzi del marchio verso l'elettrificazione. A fine 2022, Volkswagen ha annunciato investimenti per 1 miliardo di euro per convertire l’impianto di Emden alla produzione di elettriche basate sulla piattaforma MEB, come ad esempio la ID.7.



Per Volkswagen la domanda di auto elettriche è inferiore del 30% rispetto alle stime iniziali. Secondo Wulff, i clienti VW mostrano riluttanza verso questo tipo di veicoli, tanto che la produzione della Volkswagen ID.7, originariamente prevista per luglio, è slittata alla fine di quest’anno. Nonostante i dati poco incoraggianti sulle auto elettriche, la casa di Wolfsburg ha registrato un aumento delle vendite del 68% in Europa e del 98% negli Stati Uniti nel 2023, rispetto all'anno precedente.



Al contrario, la situazione sul mercato cinese desta preoccupazione, con un calo delle vendite del 25%, dettato dalla rapida espansione dei marchi cinesi specializzati in veicoli elettrici, come BYD. Sembrerebbe che i nuovi marchi stiano riscontrando meno difficoltà nel penetrare sul mercato con i loro prodotti elettrici, mentre la clientela di alcuni marchi tradizionali è più restia a sperimentare le nuove tecnologie. Un'ipotesi, che potrebbe coesistere con l'altra, è che il brand "ID" utilizzato da Volkswagen per i veicoli elettrici sia meno seducente ed iconico rispetto a nomi come Golf, Polo e Passat.

Volkswagen produce elettriche in tutto il mondo, compresi quattro stabilimenti in Germania: Dresda, Emden, Hannover e Zwickau. In futuro, Volkswagen prevede di avere una gamma composta interamente di EV; nel 2024 debutterà il restyling della Golf di ottava generazione, alla quale succederà una compatta totalmente elettrica.