Volkswagen apre impianto per la produzione di batterie in Spagna: +33.000 posti di lavoro

Mentre il nuovo CEO Toyota annuncia di voler spingere sull'idrogeno, Volkswagen in Europa accelera sulla produzione di batterie. PowerCo ha avviato la costruzione di una nuova Gigafactory a Valencia per la creazione di celle.

Dopo le sedi di St. Thomas in Ontario, Canada, e a Salzgitter in Germania, PowerCo ha annunciato la costruzione di un secondo impianto europeo a Valencia, in Spagna. I lavori sono iniziati lo scorso 17 marzo 2023 e ad annunciarlo è stata PowerCo SE alla presenza di Sua Maestà Re Felipe VI, del Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez e di Ximo Puig, Presidente della Generalitat Valenciana.

Questa nuova Gigafactory di Valencia produrrà una cella unificata a partire dal 2026, impiegherà direttamente 3.000 persone e andrà a creare ulteriori 30.000 posti di lavoro indiretti, pensiamo a fornitori e partner in Spagna. Ricordiamo che PowerCo è una controllata del Gruppo Volkswagen, una società indipendente focalizzata sulla produzione di batterie per veicoli.

Inizialmente la capacità annua della Gigafactory di Valencia sarà di 40 GWh, un numero che sarà progressivamente aumentato (il potenziale è di 60 GWh), le batterie della PowerCo inoltre saranno decisamente green - visto che l'impianto mira a utilizzare fonti 100% rinnovabili per alimentare i suoi macchinari. La Spagna dunque insegna ai Paesi europei contrari allo switch del 2035 (Italia compresa) a trasformare la rivoluzione elettrica in un'opportunità di investimento, rispondendo per le rime alla "minaccia cinese" (il Governo italiano difende i motori termici).