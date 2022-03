Volkswagen apre nuova fabbrica a Wolfsburg: produrrà la Trinity con 700 km di autonomia

La Germania sta diventando senza se e senza ma il cuore elettrico dell'industria automotive europea. Sappiamo che Volkswagen ha già aggiornato diversi impianti nel paese e che Tesla è pronta ad aprire la Giga Berlin, ora però VW è pronta a rincarare la dose con una nuova fabbrica.

Volkswagen ha annunciato di voler costruire un nuovo impianto a Wolfsburg, città della sua sede storica, investendo 2 milioni di euro. La struttura, che secondo Volkswagen stessa sarà costruita "allo stato dell'arte" e con tutte le ultime tecnologie a disposizione, sarà vicina al quartier generale del marchio e sarà capace di sfornare 250.000 vetture all'anno - sappiamo invece che la Giga Berlin di Elon Musk è stata autorizzata a produrre 500.000 auto all'anno.

La decisione è arrivata dopo un attento studio, che ha permesso di capire a Volkswagen come fosse più semplice e conveniente costruire da zero un nuovo impianto che aggiornarne uno già esistente. Nella nuova fabbrica verrà quasi certamente prodotta la versione seriale della berlina Volkswagen Trinity, vettura Next Gen che promette di cambiare il mercato elettrico che dovrebbe arrivare nel 2026 (Volkswagen annuncia il progetto Trinity).

Fra le sue caratteristiche essenziali troviamo un'autonomia promessa di 700 km e la Guida Autonoma di Livello 4. Sarà la prima auto del marchio tedesco a sfruttare la futuristica piattaforma SSP "Super Platform", che in termini tecnologici avrebbe già superato la MEB. Volkswagen torna dunque a costruire fabbriche a Wolfsburg, l'attuale impianto è stato inaugurato nel 1938, ben 84 anni fa.