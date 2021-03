Volkswagen annuncia il Power Day: sarà un evento in stile Tesla Battery Day?

Negli ultimi anni Tesla è stata grande fonte di ispirazione per Volkswagen, con Herbert Diess che più volte ha incontrato Elon Musk faccia a faccia - facendogli persino guidare la ID.3 elettrica. Ora il marchio tedesco annuncia qualcosa di molto simile al Battery Day dell’azienda californiana.

Si chiamerà Power Day e avrà luogo il prossimo 15 marzo. Ad annunciarlo è stato proprio Herbert Diess, CEO di Volkswagen, su Twitter - e sì, anche il CEO tedesco ha iniziato a usare la piattaforma dei cinguettii in maniera massiccia, ulteriore segno che l’amicizia con Musk ha lasciato segni a 360 gradi sul fronte comunicativo.

L’annuncio dell’evento è stato accompagnato anche da un breve video, alquanto criptico in realtà, che mostra soltanto l’animazione di una batteria in ricarica e la scritta “This is not a car presentation”, ovvero non sarà la presentazione di una vettura. Dunque non dobbiamo aspettarci alcun nuovo modello dalla casa di Wolfsburg, potrebbe invece trattarsi di un nuovo servizio così come di una nuova tecnologia - magari una nuova chimica per le batterie di nuova generazione relative al Progetto Trinity, chissà.

La curiosità, siamo sinceri, ci sta già divorando, anche perché Volkswagen mira a essere il primo produttore europeo di auto elettriche, non resta che attendere con impazienza il prossimo 15 marzo.