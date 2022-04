Volkswagen annuncia Plug&Charge: più colonnine e prezzi fissi per VW, CUPRA e Skoda

Quando si parla di ricaricare un'auto elettrica si finisce spesso all'interno di una giungla in cui è difficilissimo orientarsi, soprattutto se si è alle prime armi con la tecnologia EV (quanto costa ricaricare una EV fuori casa?). Ora Volkswagen vuole semplificare le cose con la sua rete di ricarica in tutta Europa.

Il Gruppo Volkswagen vuole che le sue tariffe siano chiare e trasparenti, con un listino dalla struttura semplice. La struttura di ricarica europea di Volkswagen vanta ora più di 310.000 punti di ricarica, 10.000 dei quali sono Fast Charger disseminati in 3.000 location. Il nuovo tariffario verrà utilizzato da Volkswagen, CUPRA/SEAT e Skoda, con i clienti che potranno contare su un prezzo al kWh fisso su tutta la rete grazie al programma Plug&Charge e partner selezionati (in alcuni mercati, a causa delle leggi locali, si pagherà a tempo).

Fra questi partner abbiamo IONITY, Aral/bp, E.ON e Iberdrola, mentre altre aziende terze sono in arrivo. Ancora purtroppo non conosciamo i prezzi dell'offerta, che sarà attiva fra pochissimo, di sicuro possiamo affermare come Volkswagen sia una delle aziende che ha maggiormente investito nell'elettricità, guardando al lato industriale come a quello post-vendita, ricarica compresa. L'obiettivo è di offrire ai clienti del Gruppo Volkswagen circa 45.000 High Power Charging (HPC) entro il 2025 in Europa, Cina e USA (anche grazie a nuovi partner). L'offerta inoltre sarà disponibile per privati cittadini come per aziende e professionisti. Non vediamo l'ora di conoscere i dettagli di questo annuncio. Nel frattempo ecco qualche esempio pratico sul costo delle ricariche pubbliche alle colonnine.