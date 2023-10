Volkswagen, auto elettriche +45% 'Ma sono inferiori a quanto avevamo previsto'

Sono ormai diverse settimane che si rumoreggia circa possibili problemi in casa Volkswagen per quanto riguarda le auto elettriche. Gli EV del Gruppo VW non stanno andando affatto male ma la domanda è al di sotto delle aspettative.

Nonostante le vendite di EV nel mondo siano in continuo aumento, l'Europa non sembra ancora aver risposto in massa alla chiamata all'elettrico, e se si escludono le nazioni del nord, come ad esempio la Norvegia, vero e proprio paradiso delle elettrico, in tutti gli altri Paesi le auto a zero emissioni si stanno diffondendo molto lentamente.

Nei primi 9 mesi dell'anno Volkswagen ha consegnato 531.500 auto elettriche a livello globale, con un segno positivo del 45 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando gli EV erano stati 266.600.

Oggi Volkswagen ha una quota di mercato pari al 7.9 per cento rispetto al 6.1 per cento di un anno fa, e in Europa sono state 341.100 le elettriche consegnate con una crescita del 61 per cento.

Bene anche il mercato degli Stati Uniti, dove Volkswagen ha venuto 50.300 auto a zero emissioni, in aumento del 74 per cento. In Cina, invece, la crescita è risultata più contenuta, “solo” 4 per cento, per un totale di 117.100 vetture immatricolate nel gigante asiatico. La Cina resta comunque il secondo mercato per importanza per Volkswagen, dietro all'Europa e davanti agli Stati Uniti, ma come detto in apertura, la domanda di EV, nonostante sia in crescita, non sta rispecchiando le previsioni del gruppo.

“Abbiamo ottenuto una buona performance generale per quanto riguarda le consegne di veicoli 100% elettrici – le parole di Hildegard Wortmann, membro dell’Extended Executive Committee del Gruppo Volkswagen con responsabilità per le vendite - con un incremento del 45% nei primi nove mesi del 2023. Nonostante l’attuale bassa propensione generale nel mercato europeo all’acquisto di auto a batteria, abbiamo guadagnato quota e siamo rimasti leader del segmento BEV. Tuttavia, gli ordini sono minori rispetto ai nostri ambiziosi target, a causa di un trend di mercato inferiore alle aspettative”.

Le auto elettriche più vendute del gruppo sono risultate essere le Volkswagen ID.4 e ID.5, entrambe aggiornate pochi giorni fa, seguite dalla ID.3 con la Q4 e-tron in terza posizione.