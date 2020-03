Volkswagen ammette l'enorme vantaggio di Tesla sulle auto elettriche:'è impressionante'

"Tesla è un produttore impressionante" queste le parole di Thomas Ulbrich, membro del consiglio sulla mobilità elettrica in Volkswagen, le quali testimoniano il gigantesco vantaggio tecnologico in campo EV di Tesla rispetto a tutti gli altri. Per lui sarebbero 10 gli anni di vantaggio sulle altre case, lo riporta Reuters.

Non è un segreto che la compagnia californiana goda di un discreto margine per quanto concerne autonomia, prestazioni e intelligenza artificiale di propri veicoli se confrontati con quelli degli storici produttori di auto. Questo però non è accaduto da un momento all'altro. E' stato un percorso durato 17 anni, e composto non solo da successi ma anche da fallimenti, che però hanno fatto crescere la società e l'hanno aiutata a correggere alcuni aspetti che adesso le consentono una produzione sostenibile sia in termini economici che in termini ambientali.

Volkswagen però non ha nessuna intenzione di dare via libera a Tesla, e per i tedeschi è anzi una motivazione provare a riagguantarla e magari superarla:"E' fonte di motivazione per noi. Tesla ha più di 10 anni di esperienza. Ma noi siamo veloci a colmare i gap." Così ha concluso Ulbrich.

I piani della casa tedesca sono a lungo termine, ci vorrà probabilmente almeno un lustro per poter sperare di superare Tesla, ma a quanto pare VW ha già la strategia pronta e le idee chiare. Si è partiti alcuni mesi fa con la presentazione ufficiale della Volkswagen ID.3, la prima berlina completamente elettrica della casa, mentre il crossover ID.4 non tarderà a debuttare con un'autonomia per singola carica di circa 800 chilometri. Inoltre il clima all'interno della società pare essere molto sereno ultimamente, e sicuramente saranno contenti i dipendenti, in quanto è in arrivo per loro un bonus da 4.950 euro.